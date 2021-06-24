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時計 2021/06/24 16:05

新型コロナ　鹿児島県内の新規感染は2人　鹿児島市は2日連続ゼロ　累計3645人に

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　鹿児島県は２４日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２人確認した、と発表した。鹿児島市は２日連続で新たな感染者がいなかった。累計は３６４５人になった。
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