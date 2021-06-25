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新型コロナウイルス
2021/06/25 16:05
新型コロナ 鹿児島県内で新たに2人感染確認 累計3647人
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鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２人確認した、と発表した。うち、鹿児島市が確認したのは２０代女性１人。県確認分は１人。累計は３６４７人。
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