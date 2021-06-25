TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2021/06/25 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに2人感染確認　累計3647人

シェア
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２人確認した、と発表した。うち、鹿児島市が確認したのは２０代女性１人。県確認分は１人。累計は３６４７人。
相談窓口

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ