TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故
時計 2021/06/25 17:23

東九州自動車道、末吉財部－国分の通行止め解除

シェア
拡大拡大
　西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣ間は２５日午後５時１６分、上下線とも通行止めを解除した。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ