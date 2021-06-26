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時計 2021/06/26 06:30

種子島沖旧海軍機　採取砂から遺骨見つからず　引き上げ機体の調査継続

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台船に引き揚げられた機体の一部を調べる関係者＝２５日、西之表市栄町
台船に引き揚げられた機体の一部を調べる関係者＝２５日、西之表市栄町
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　西之表市国上の喜志鹿崎（きしがさき）沖から引き揚げた旧日本海軍の九七式艦上攻撃機の遺骨調査で、日本戦没者遺骨収集推進協会の調査団は２５日、操縦席などの一部とその周辺の砂を台船上で詳細に確認した。名雪文明団長は「遺骨や遺留品は見つかっていない」とした。

　調査団によると、台船で保管するのは主翼や操縦席の一部、機体後方部分。搭乗員がいた可能性がある操縦室近くの砂も土のう約４０個に詰めて回収した。

　同日で砂の調査を終え、２６日は引き続き機体を調べる。名雪団長は「進捗（しんちょく）次第でさらに調査延長もありうる」とした。
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