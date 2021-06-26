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新型コロナウイルス
2021/06/26 16:11
鹿児島県内で新たに６人感染確認 累計3653人 新型コロナ
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鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの新たな感染者を６人確認したと発表した。うち鹿児島市が確認したのは２０〜５０代の男女３人。県確認分は３人。県内の累計は３６５３人となった。
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