TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2021/06/26 16:11

鹿児島県内で新たに６人感染確認　累計3653人　新型コロナ

シェア
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの新たな感染者を６人確認したと発表した。うち鹿児島市が確認したのは２０〜５０代の男女３人。県確認分は３人。県内の累計は３６５３人となった。
相談窓口

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ