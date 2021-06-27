南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
27
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
南日本文学賞
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
選挙
2021/06/27 21:50
和泊町長に前氏
Tweet
シェア
任期満了に伴う和泊町長選は２７日投票があり、即日開票の結果、無所属新人で飲食店運営会社社長の前(すすめ)登志朗氏（６２）が、元町総務課長の種子島公彦氏（５９）、元会社役員の末川国弘氏（７３）、会社社長の中村むつ子氏（５７）＝いずれも無所属新人＝を退け、初当選を果たした。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
和泊町長に前氏
6月27日 21:50
無駄なく、美しく ものづくりコンテストで頴娃高生が県代表
6月27日 21:30
【詳報】鹿児島県の人口減加速 戦後最少 増加は2市町だけ 姶良 鹿児島市のベッドタウン／奄美・龍郷 移住多く子育て環境拡充 20年国勢…
6月27日 21:29
青色LED開発の功績 後世へ ノーベル賞・赤﨑勇さんの顕彰碑建立へ 出身地の鹿児島・南九州市
6月27日 21:08
鹿児島Ｕ敗れる 岐阜に０－１
6月27日 20:59
来たれ理系高校生 鹿児島大理学部 単位先取りOK 国分、大島の2校と協定
6月27日 20:24
鶴田（南九州ファミリーマート）連覇ならず２位 陸上日本選手権女子２００メートル
6月27日 17:13
新型コロナ 鹿児島県内で新規感染9人を確認 うち6人 指宿市（更新）
6月27日 16:12
マイナンバーカード 受け取りが集中、窓口は連日の混雑 鹿児島市
6月27日 12:30
何とかならない？ ベビーカー、手押し車阻む車止めの柵 遊歩道21か所に設置 鹿児島市・谷山緑地
6月27日 11:45
「川に引きこまないで」 水難事故防止祈る「ガルどんのダゴ流し」 いちき串木野
6月27日 11:00
棚田に植えたヒマワリ満開 南大隅・根占
6月27日 10:00
2020年全共鹿児島大会 成功誓い京都で発会式
6月27日 08:30
所得税額３年ぶり増 申告人数は過去10年で最多 鹿児島県内20年分確定申告
6月27日 07:30
種子島沖旧海軍機 鉛筆２本と工具回収 搭乗員のものか、遺骨見つからず調査終了
6月27日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲