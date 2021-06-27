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時計 2021/06/27 21:50

和泊町長に前氏

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南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う和泊町長選は２７日投票があり、即日開票の結果、無所属新人で飲食店運営会社社長の前(すすめ)登志朗氏（６２）が、元町総務課長の種子島公彦氏（５９）、元会社役員の末川国弘氏（７３）、会社社長の中村むつ子氏（５７）＝いずれも無所属新人＝を退け、初当選を果たした。
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