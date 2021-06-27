新型コロナ 鹿児島県内で新規感染9人を確認 うち6人 指宿市（更新）

鹿児島県内で新たに６人感染確認 累計3653人 新型コロナ（更新）

何とかならない？ ベビーカー、手押し車阻む車止めの柵 遊歩道21か所に設置 鹿児島市・谷山緑地

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米地対空パトリオット部隊が奄美到着 来月１日から陸自と共同訓練