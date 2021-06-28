末吉財部－国分の通行止め解除　東九州自動車道

新型コロナ 鹿児島県内で新規感染9人を確認 うち6人 指宿市（更新）

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新たな感染者は10歳未満～60代男女9人（鹿児島市1、指宿6、薩摩川内1、瀬戸内1） 新型コロナ・鹿児島27日発表 36人が入院中、宿泊施設に11人