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時計 2021/06/28 10:45

末吉財部－国分の通行止め解除　東九州自動車道

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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣは２８日午前１０時３８分、上下線とも通行止めを解除した。
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