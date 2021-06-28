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時計 2021/06/28 16:09

新型コロナ　鹿児島県内で新規感染5人確認　累計3667人に

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　鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの新たな感染者を５人確認したと発表した。県内の累計は３６６７人となった。鹿児島市が確認したのは３人で、市内在住の３０代～６０代の男女。県発表分は２人。
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