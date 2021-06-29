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時計 2021/06/29 07:00

宮崎県で１人感染　新型コロナ・宮崎２８日発表

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　宮崎市は２８日、１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。宮崎県内の感染者は計３０７４人となった。

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