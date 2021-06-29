肥薩おれんじ鉄道が運転再開　水俣－出水間

新型コロナ 鹿児島県内で新規感染5人確認 累計3667人に（更新）

世界的な木材急騰「ウッドショック」波及 中国 コロナ禍から景気回復、需要増で争奪戦 距離近い鹿児島 高値続く

新たな感染者は１０～６０代男女５人（鹿児島市３、指宿市１、南九州市１）新型コロナ・鹿児島２８日発表

筋肉注射のコロナワクチン 接種時の姿勢「手のひらを体側に向け、腕は自然におろして」 かかりつけ医に事前確認忘れずに

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

鹿児島県内の自治体の新型コロナワクチン接種情報（6月28日現在）

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新たな感染者は10歳未満～60代男女9人（鹿児島市1、指宿6、薩摩川内1、瀬戸内1） 新型コロナ・鹿児島27日発表 36人が入院中、宿泊施設に11人