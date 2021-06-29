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時計 2021/06/29 16:08

新型コロナ　鹿児島県内で新規感染４人確認　累計3671人に

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　鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの新たな感染者を４人確認したと発表した。県内の累計は３６７１人となった。鹿児島市が確認したのは２人で、市内在住の３０代と５０代の男性。
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