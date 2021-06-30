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2021/06/30 13:43
今年の夏も…「冷たい！」プール開きに歓声 鹿児島市・吉野公園
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「冷たい！」。ちびっこプールで大はしゃぎの子どもたち
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鹿児島市吉野町の県立吉野公園で３０日、プール開きがあった。近くの「ちはなこども園」の園児２５人が招待され、水深約４０センチのちびっこプールで元気な声を響かせた。
フリル付きや水玉模様など色とりどりの水着をまとった子どもたちは、今夏初のプールに大はしゃぎ。うつぶせになったり、持ってきたミニバケツで水を掛け合ったりと水遊びを楽しんだ。
８月３１日まで。小学３年生までが対象で無料。午前１０時〜午後５時、２時間ごとの入れ替え制。幼稚園など団体のみ予約を受け付ける。問い合わせは同園＝０９９（２４３）０１５５。
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