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 2021/06/30 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに３人感染確認　累計3674人

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　鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの新たな感染者を３人確認した、と発表した。２０代〜５０代の男女。県確認分はなかった。累計は３６７４人になった。
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