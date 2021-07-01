新型コロナ　鹿児島県内は新たに4人感染確認　累計3678人

2021/07/01 16:05

鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を４人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは、２０代と３０代のいずれも男性。県確認分は２人。累計は３６７８人になった。