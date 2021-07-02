新型コロナ　鹿児島県内で新たに11人感染確認　累計3689人

2021/07/02 16:05

鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１１人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは、２０代〜６０代の男女３人。県が確認したのは８人。累計は３６８９人になった。