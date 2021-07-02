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 2021/07/02 17:26

鶴田（南九州ファミリーマート）が東京五輪代表　陸上女子４００リレー

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鶴田玲美
鶴田玲美
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　日本陸連は２日、東京五輪代表内定選手を発表し、女子４００メートルリレーの鶴田玲美（２４）＝南九州ファミリーマート＝らを選出した。

　鶴田は鹿児島市出身。大東大卒業後の２０２０年日本選手権２００メートルで初優勝。今年５月には世界リレー大会４００メートルの４走を務め、日本の出場枠獲得に貢献した。
６月の陸上日本選手権女子２００メートルで２位に入った鶴田玲美（２５１）＝ヤンマースタジアム長居
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