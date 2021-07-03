南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
7
月
3
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
南日本文学賞
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
気象
2021/07/03 11:05
奄美地方が梅雨明け 平年より４日遅く
Tweet
シェア
青空の下、マリンスポーツの準備をする住民＝３日午前、龍郷町芦徳
拡大
鹿児島地方気象台は３日午前１１時、奄美地方が梅雨明けしたとみられると発表した。平年より４日遅く、昨年より１７日早い。
気象台によると、３日の奄美地方は曇りや晴れの天気。その後の１週間は、おおむね晴れる見込み。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
肥薩おれんじ鉄道、薩摩大川―川内で運転見合わせ
7月3日 12:10
遅咲きシンデレラ夢舞台へ 東京五輪陸上女子400メートルリレー代表鶴田 １年延期で急成長
7月3日 11:55
奄美地方が梅雨明け 平年より４日遅く
7月3日 11:05
ヘルプマーク、ストラップ型で支援受けやすく 県が配布始める
7月3日 11:00
大型トラックが川に転落 運転手が行方不明 鹿屋
7月3日 10:30
「プロスポーツ振興を」 川崎選手ら熱く語る ＪＣ討論会
7月3日 10:00
一度は釣りたいヒラメ。ハードル高い？ 大丈夫。夏は初心者に絶好の機会です。〈クロエビスの釣果アップ講座〉
7月3日 10:00
インド株陽性率45％に 新たに確認の８人は海外渡航歴なし 新型コロナ・鹿児島
7月3日 09:00
鹿児島県立図書館 新館長に前県教育長の古川氏
7月3日 08:30
天守閣のある観光施設「魔猿城」閉店 コロナで来客減、今後は工場に特化 鹿児島市
7月3日 07:30
かごしま県民交流センター ７代目館長に岩切前副知事
7月3日 07:30
ファイザー製ワクチン副反応疑い242件 22件はアナフィラキシー 新型コロナ・鹿児島
7月3日 07:18
大崎町の職員４人感染 新型コロナ・鹿児島
7月3日 07:00
新たな感染は10歳未満～60代11人（大崎６、鹿児島市３、姶良１、指宿１）新型コロナ・鹿児島２日発表
7月3日 07:00
女性宅侵入の警察官送検 鹿児島県警 全職員に規律引き締め通達
7月3日 06:44
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲