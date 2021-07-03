TOP鹿児島のニュース 社会 気象
 2021/07/03 11:05

奄美地方が梅雨明け　平年より４日遅く

シェア
青空の下、マリンスポーツの準備をする住民＝３日午前、龍郷町芦徳
青空の下、マリンスポーツの準備をする住民＝３日午前、龍郷町芦徳
拡大拡大
　鹿児島地方気象台は３日午前１１時、奄美地方が梅雨明けしたとみられると発表した。平年より４日遅く、昨年より１７日早い。

　気象台によると、３日の奄美地方は曇りや晴れの天気。その後の１週間は、おおむね晴れる見込み。
青空の下、ウィンドサーフィンを楽しむ住民＝３日午前、龍郷町芦徳
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ