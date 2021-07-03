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 2021/07/03 12:10

肥薩おれんじ鉄道、薩摩大川―川内で運転見合わせ

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　肥薩おれんじ鉄道は大雨の影響で３日正午現在、薩摩大川（阿久根市）－川内（薩摩川内市）で運転を見合わせている。
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