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 2021/07/03 16:11

新型コロナ　鹿児島市で新たに６人感染　県の発表なし　累計3695人

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　鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの新たな感染者を６人確認したと発表した。２０代の男女５人と５０代の男性１人。県の発表はなかった。累計は３６９５人になった。
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