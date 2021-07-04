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 2021/07/04 16:06

新型コロナ　鹿児島県内で新たに３人確認　累計３６９８人

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　鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの新たな感染者を３人確認したと発表した。鹿児島県の発表はなかった。鹿児島市が発表したのは３０代〜９０代の男女３人。県内の累計は３６９８人となった。
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