新型コロナ　鹿児島県内で新たに３人確認　累計３６９８人

2021/07/04 16:06

鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの新たな感染者を３人確認したと発表した。鹿児島県の発表はなかった。鹿児島市が発表したのは３０代〜９０代の男女３人。県内の累計は３６９８人となった。