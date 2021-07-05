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 2021/07/05 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに1人感染　累計3699人　１人の死亡確認

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　鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの新たな感染者として５０代女性１人を確認した、と発表した。県確認分はなかった。累計は３６９９人になった。また鹿児島県は１人の死亡を確認した、と発表した。
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