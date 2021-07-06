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 2021/07/06 12:00

肝付町長選告示　新人・現職３人届け出（正午現在）

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南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う肝付町長選挙が６日告示された。新人で農業の平野利昭氏（７３）、新人で廃棄物処理会社代表の中村えい子氏（６２）、４期目を目指す現職の永野和行氏（７０）の３人が立候補を届け出た（正午現在）。いずれも無所属。投開票は１１日。
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