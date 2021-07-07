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新型コロナウイルス
2021/07/07 16:05
新型コロナ 鹿児島県内で新たに6人感染 累計3712人
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鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの新たな感染者を計６人確認した、と発表した。１０歳未満〜６０代の男女。県確認分はなかった。累計は３７１２人になった。
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