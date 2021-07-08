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 2021/07/08 16:05

新型コロナ　鹿児島市で新たに4人感染確認　累計3716人

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　鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの新たな感染者を４人確認した、と発表した。２０代〜５０代の男女。県確認分はなかった。累計は３７１６人になった。
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