TOP鹿児島のニュース 社会 災害・防災
 2021/07/10 00:48

薩摩川内市八重山で１１０・５ミリ　観測史上最多

シェア
南日本新聞ニュース
　梅雨前線の影響で、薩摩川内市八重山で９日午後１１時４９分までの１時間に観測史上最多の１１０・５ミリの猛烈な雨が降った。
 戻る 
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ