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 2021/07/10 01:29

鹿児島市が避難指示　郡山、吉田地域の計４２８６世帯９千人

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南日本新聞ニュース
　大雨の影響で、鹿児島市は１０日午前１時１０分、郡山地域の２４０６世帯５０５２人、吉田地域の１８８０世帯３９４８人に避難指示を出した。
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