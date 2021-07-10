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 2021/07/10 04:20

薩摩川内市が避難指示　川内地域の計４万３５４９世帯８万９０９８人

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南日本新聞ニュース
　大雨の影響で、薩摩川内市は１０日午前４時、川内地域の４万３５４９世帯８万９０９８人に避難指示を出した。
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