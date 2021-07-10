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 2021/07/10 05:39

鹿児島県出水市、伊佐市、薩摩川内市、さつま町に大雨特別警報　気象庁

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南日本新聞ニュース
　気象庁は１０日午前５時半、鹿児島県出水市、伊佐市、薩摩川内市、さつま町に大雨特別警報を発表した。大雨・洪水警戒レベルで最も高い５（緊急安全確保）に相当し、既に災害が発生している可能性が高く、命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を守るよう呼び掛けている。
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