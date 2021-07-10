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 2021/07/10 07:47

出水・針原土石流の慰霊献花式 大雨で中止　鹿児島

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大雨の影響で土手の高さ付近まで増水した米ノ津川＝１０日午前６時５０分ごろ、出水市上鯖渕
大雨の影響で土手の高さ付近まで増水した米ノ津川＝１０日午前６時５０分ごろ、出水市上鯖渕
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　鹿児島県出水市は１０日、１９９７年７月１０日の土石流災害で２１人が犠牲になった同市針原地区で予定していた慰霊の献花式を、大雨のため中止した。
大雨のため増水する米ノ津川＝１０日午前６時半すぎ、出水市昭和町
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