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 2021/07/10 08:24

出水市が緊急安全確保を発令　薩摩川内市、さつま町、伊佐市も

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大雨の影響で激しい流れの米ノ津川＝１０日午前７時、出水市本町
大雨の影響で激しい流れの米ノ津川＝１０日午前７時、出水市本町
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　出水市は、１０日午前７時４５分、市内全域の２万５２９９世帯５万２５４７人に大雨・洪水警戒レベルで最も高い５（緊急安全確保）を発令した。さつま町と伊佐市、薩摩川内市も緊急安全確保を出している。
大雨で浸水する薩摩川内市街地
大雨で浸水する薩摩川内市街地
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