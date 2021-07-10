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 2021/07/10 09:19

【避難情報10日午前9時現在】大雨で緊急安全確保や避難指示相次ぐ〈更新〉

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大雨のため冠水した道路＝さつま町西新町
大雨のため冠水した道路＝さつま町西新町
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【鹿児島市】
　吉田、郡山の４２８６世帯９０００人に避難指示

【阿久根市】
　大川地区の８２８世帯１４１４人に避難指示

【出水市】
　全域の２万５２９９世帯５万２５４７人に緊急安全確保

【伊佐市】　
　全域の１万３１２３世帯２万４６９６人に緊急安全確保

【薩摩川内市】　
　甑島を除く４万３５４９世帯８万９０９８人に緊急安全確保

【霧島市】　
　溝辺、横川の５７１１世帯１万１５０１人に高齢者等避難

【さつま町】　
全域の１万４８１世帯２万１１６５人に緊急安全確保　

【湧水町】全域の４７２１世帯８９１３人に避難指示
冠水して通行止めになる国道268号線の伊佐農林高校前＝伊佐市大口原田
増水する穴川=さつま町広瀬
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