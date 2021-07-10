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 2021/07/10 12:42

鶴田ダム 緊急放流実施せず　午前11時半時点

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南日本新聞ニュース
　九州地方整備局は１０日午前１１時半時点で、さつま町の鶴田ダムの緊急放流を実施しないと明らかにした。
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