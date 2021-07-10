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 2021/07/10 14:36

鹿児島県の大雨特別警報、警報に切り替え　気象台

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増水する川内川を警戒する消防団＝１０日午前１１時４５分、さつま町の宮之城橋
増水する川内川を警戒する消防団＝１０日午前１１時４５分、さつま町の宮之城橋
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　鹿児島地方気象台は１０日午後２時３２分、出水市、伊佐市、薩摩川内市、さつま町、湧水町に出していた大雨特別警報を警報に切り替えた。引き続き身の安全を確保するよう呼び掛けている。
大雨で浸水した民家の倉庫＝１０日午前１１時半、伊佐市菱刈市山
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