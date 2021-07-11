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気象
2021/07/11 11:21
九州南部が梅雨明け 平年より４日早く
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鹿児島地方気象台は１１日午前１１時、九州南部が梅雨明けしたとみられると発表した。平年より４日、去年より１７日早い。
気象台によると、向こう１週間は曇る日もあるが、太平洋高気圧に覆われて晴れる日が多い。
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