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 2021/07/12 13:39

100年前の曽木発電所遺構 大雨で被災　ダム湖底 壁の一部損壊　鹿児島・伊佐

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９日夜から１０日の大雨でれんがが崩れた曽木発電所遺構＝１１日、伊佐市（同市提供）
９日夜から１０日の大雨でれんがが崩れた曽木発電所遺構＝１１日、伊佐市（同市提供）
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　大雨特別警報が１０日に発令された伊佐市で、大鶴湖にある明治期の曽木発電所遺構（大口宮人）の壁の一部などが壊れたことが、市の調査で分かった。

　遺構は曽木の滝の下流約１.５キロにあり、１９０９（明治４２）年に完成したれんが造りの建物で国の登録有形文化財。６５（昭和４０）年のダム湖完成に伴い、湖底に沈んだ。毎年５月〜９月のダム渇水期にだけ姿を現し、観光スポットとなっていた。

　９日夜から１０日の大雨で、遺構の背面にある山側からの水流で崩れたとみられる。
大雨で壊れる前の曽木発電所遺構＝伊佐市
壊れた曽木発電所遺構を調べる伊佐市職員ら＝11日
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