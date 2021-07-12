新型コロナ　鹿児島県内は新たに4人感染確認　累計3740人

2021/07/12 16:05

鹿児島県と鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの新たな感染者を４人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは、２０代と５０代の男性２人。県確認分は２人。累計は３７４０人になった。