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新型コロナウイルス
2021/07/12 16:05
新型コロナ 鹿児島県内は新たに4人感染確認 累計3740人
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鹿児島県と鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの新たな感染者を４人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは、２０代と５０代の男性２人。県確認分は２人。累計は３７４０人になった。
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