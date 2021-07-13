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新型コロナウイルス
2021/07/13 07:00
小林市で30代男性ら３人感染 新型コロナ・宮崎11、12日発表
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宮崎県は１１、１２日、県内で新型コロナウイルスの新たな感染者を計３人確認したと発表した。１１日は小林市の３０代男性を含む２人、１２日は３０代男性の同僚で、えびの市の３０代男性１人の感染を発表した。宮崎市は４日連続で感染者発表はなかった。累計感染者は３１０４人。
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