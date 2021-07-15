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 2021/07/15 16:05

新型コロナ　鹿児島県内で新たに6人感染確認　累計3753人

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　鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者を６人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは３０代〜６０代の男女４人。県確認分は２人。累計は３７５３人になった。
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