新型コロナ　鹿児島県内で新たに6人感染確認　累計3753人

2021/07/15 16:05

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの新たな感染者を６人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは３０代〜６０代の男女４人。県確認分は２人。累計は３７５３人になった。