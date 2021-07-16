新型コロナ　鹿児島県内は新たに10人感染確認　累計3763人

2021/07/16 16:05

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１０人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは２０代〜６０代の男女９人。県確認分は１人。累計は３７６３人になった。