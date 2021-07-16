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新型コロナウイルス
2021/07/16 16:05
新型コロナ 鹿児島県内は新たに10人感染確認 累計3763人
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鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの新たな感染者を１０人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは２０代〜６０代の男女９人。県確認分は１人。累計は３７６３人になった。
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