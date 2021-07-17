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新型コロナウイルス
2021/07/17 07:00
宮崎は９日以来の新規感染者なし 新型コロナ16日発表
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宮崎県は１６日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。新規感染者がいなかったのは９日以来。累計感染者は計３１１１人のまま。
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