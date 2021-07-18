南アフリカ代表　１人コロナ陽性確定　１８日の練習中止　鹿児島市保健所が濃厚接触者調査へ　五輪ラグビー

2021/07/18 09:04

鹿児島市は１８日、１７日に事前合宿入りした東京五輪の男子７人制ラグビー・南アフリカ代表２０人のうち、新型コロナウイルスのスクリーニング検査で陽性反応が出ていた１人の陽性が確定したと発表した。４０代のスタッフ男性。今後、市保健所が接触者を調査する予定。１８日予定していた練習は中止になった。