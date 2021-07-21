キャンパーの心を燃やせ 段ボール着火スタンド発売　鹿児島新生社印刷

2021/07/21 11:00

鹿児島新生社印刷（鹿児島市）は、段ボール組み立て式木炭着火スタンド「バーニングスターター」を発売した。新型コロナウイルス下で人気が高まっているキャンプでの需要を見込む。段ボールパーツを組み立て、スタンドを取り囲むように木炭を立てかけて着火する。一気に燃えるため初心者でも火おこししやすい。担当者は「プラモデルのように組み立てられるので、ちょっと楽しい」という。幅、奥行き１３センチ、高さ８．８センチ。２セット入り３３０円。同社＝099(261)0111。