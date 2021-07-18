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 2021/07/18 21:53

曽於市長に五位塚氏 ３期目当選

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曽於市役所
曽於市役所
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　任期満了に伴う曽於市長選挙は１８日投票があり、即日開票の結果、無所属現職の五位塚剛氏（６７）が、無所属新人で元市議の上村龍生氏（６９）を退け、３期目の当選を果たした。
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