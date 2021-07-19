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 2021/07/19 16:05

新型コロナ　鹿児島県内は新たに2人感染確認　累計3778人

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　鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの新たな感染者を２人確認した、と発表した。いずれも３０代の女性。鹿児島県の確認分はいなかった。累計は３７７８人になった。
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