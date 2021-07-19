末吉財部－国分で通行止め　東九州道

認識不足か、現場の体質か いじめ重大事態認定遅れ相次ぐ 鹿児島市立小中学校

安全運転するしかない 制服警官130人が立哨 鹿児島・姶良

高校野球鹿児島大会準々決勝 配球変えた投手、外野は守り深く 対策万全の鹿屋中央「樟南が上」 第１シード、接戦で涙

ＰＣＲ検査結果出る前に移動 鹿児島市「総合的に判断」 五輪ラグビー・南ア１人コロナ陽性

７．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに６人の感染確認 １人は五輪ラグビー・南アフリカ代表スタッフか 累計３７７６人（更新）