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 2021/07/19 12:30

末吉財部－国分で通行止め　東九州道

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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣは１９日午後０時１５分から上下線で通行止めになっている。乗用車の事故で倒れた支柱の復旧作業のため。
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