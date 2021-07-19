南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
7
月
19
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
南日本文学賞
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
事件・事故
2021/07/19 12:30
末吉財部－国分で通行止め 東九州道
Tweet
シェア
拡大
西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣは１９日午後０時１５分から上下線で通行止めになっている。乗用車の事故で倒れた支柱の復旧作業のため。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
末吉財部－国分で通行止め 東九州道
7月19日 12:30
薩摩と佐賀の先見性探る 黎明館で歴史シンポ、２３０人聴講 鹿児島市
7月19日 12:30
夢の舞台へ 鹿児島勢10競技に12選手が挑む 東京五輪23日開幕
7月19日 12:23
鹿児島勢10競技12選手 夢の舞台へ 東京五輪23日開幕
7月19日 12:23
高校野球鹿児島大会準々決勝 大島 左腕･大野が真っ向勝負 直球最速140キロ超「今度こそ」
7月19日 12:01
あごぱんさん 神も仏もパンダ顔 鹿児島市の山形屋画廊で個展
7月19日 11:33
「郷土愛育んで」鉄砲館パスポート贈呈 西之表市、高３生へ
7月19日 11:00
若者集い人権考えよう 鹿屋でサークル始動、気軽に意見交換
7月19日 10:00
あら不思議 黄金色と縦じまの節が交互に 突然変異のモウソウチク群生 鹿児島･薩摩川内
7月19日 09:01
しそジュースとみそ、今年もいかが 薩摩川内・大馬越地区コミュニティ協
7月19日 08:30
肉用牛・豚・ブロイラー 日本一 鹿児島の畜産産出額 全国の1割に 九州農業2021年版
7月19日 08:00
ブルーベリー収穫楽しんで 霧島神話の里公園
7月19日 07:30
都城２人、三股１人を含む５人新たに感染 新型コロナ・宮崎18日発表
7月19日 07:00
新たな感染は20～60代の男女６人(鹿児島市２人、南さつま１人、東京１人、福岡１人、南アフリカ１人) 新型コロナ・鹿児島18日発表
7月19日 07:00
ＰＣＲ検査結果出る前に移動 鹿児島市「総合的に判断」 五輪ラグビー・南ア１人コロナ陽性
7月19日 06:30
鹿児島のニュース一覧へ
戻る
このページのトップへ
▲