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 2021/07/20 07:00

都城市で６０代男性１人感染　新型コロナ・宮崎19日発表

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　宮崎県は１９日、都城市の６０代男性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。宮崎市の発表はなかった。累計感染者は３１２０人。

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