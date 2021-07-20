新型コロナ　鹿児島県内は新たに6人感染確認　累計3784人

2021/07/20 16:05

鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの新たな感染者を６人確認した、と発表した。うち鹿児島市が確認したのは、１０代〜５０代の男女５人。県確認分は１人。累計は３７８４人になった。