バレイショ畑に咲くヒマワリ　海風に揺れる黄色いじゅうたん　鹿児島・長島

2021/07/20 20:53

長島町城川内の唐隈集落のバレイショ畑で、ヒマワリが見頃を迎えた。地域の景観づくりと緑肥に活用しようと住民有志で２年前から取り組み、今年は約３０農家が参加。計８ヘクタールに咲き誇る黄色い大輪が、眼前の東シナ海に映えている。今月いっぱいは楽しめそう。春バレイショ収穫後の５月中旬から種をまいて育て、今月初めから花を咲かせ始めた。長崎鼻灯台近くの畑ではスマートフォンで海を入れて撮影する人も多い。唐隈自治公民館の塚田和昭会長（６９）は「見物客の笑顔を見ると励みになる」と話す。