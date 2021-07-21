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 2021/07/21 10:45

東京五輪ソフトボール 日本が白星発進　オーストラリアに８－１　川畑（鹿児島市出身）が出場

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川畑瞳
川畑瞳
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　東京五輪のソフトボールは２１日、全競技に先駆けて、福島市の福島県営あづま球場で１次リーグが始まり、開幕戦に臨んだ日本はオーストラリアに８－１で５回コールド勝ちした。鹿児島市出身の川畑瞳は２番二塁手で出場した。
４月に出水市であった日本リーグで活躍する川畑瞳選手。金メダル獲得へ期待が懸かる＝ブルーチップスタジアム
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