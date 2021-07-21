新型コロナ　鹿児島市で新たに5人感染確認　累計3789人

「コンビニで仮眠して」５時間40分遅れ帰隊 男性陸士長を懲戒処分 陸自都城駐屯地

新型コロナ 鹿児島県内は新たに6人感染確認 累計3784人（更新）

安全運転するしかない 制服警官130人が立哨 鹿児島・姶良

「過剰在庫などない」 国に振り回される自治体、ワクチン接種計画大狂い 新型コロナ

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憧れのレジェンド上野由岐子と同じ舞台へ ソフト川畑、金メダルの夢の再現を 東京五輪