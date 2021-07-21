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新型コロナウイルス
2021/07/21 16:05
新型コロナ 鹿児島市で新たに5人感染確認 累計3789人
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鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの新たな感染者を５人確認した、と発表した。１０歳未満〜５０代の男女。県確認分はなかった。累計は３７８９人になった。
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